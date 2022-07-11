الأرصاد: طقس غدا شديد الحرارة على جميع الانحاء.. والعظمى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 04:25 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا فى المساء على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 28 درجة.