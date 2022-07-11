عقد ورشة عمل للتعريف ببرنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية لمعامل مراقبة الجودة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 04:25 مساءً - تعلن هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف ببرنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية لمعامل مراقبة الجودة لمستحضرات التجميل، والتي تهدف إلى تعريف ممثلي الشركات العاملة في مجال مستحضرات التجميل ببرنامج هيئة الدواء المصرية لاعتماد معامل مراقبة الجودة بمصانع مستحضرات التجميل؛ وذلك حرصا على تقديم مستحضرات ذات جودة وكفاءة عالية.

من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بكفر الجبل، وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.

ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات ومصانع مستحضرات التجميل.

تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٢١.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3OWKu56

للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي

https://bit.ly/3NIK94O