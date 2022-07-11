حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية من المتعجلين ينتهون من رمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 04:25 مساءً - انتهى حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المتعجلين من رمي الجمرات، وعادوا إلى مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية طواف الوداع؛ حيث بلغت نسبة المتعجلين ٥٠% من إجمالي عدد الحجاج.

كان حجاج الجمعيات قد مكثوا في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وواصلوا رمي الجمرات طوال أيام التشريق.

وقال الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إن نفرة الحجيج المتعجلين تمت بنجاح إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

ولفت عبد الموجود إلى أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة وعددهم ١٩٠٠ حاج، وتفويج بقية الحجيج إلى القاهرة لمن وصل إلى المدينة المنورة أولا، وعددهم ١١٠٠ حاج.

وأكد عبد الموجود أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أية إصابات، بعد انتهاء ٥٠% منهم من رمي الجمرات، مشيدا بالتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة.