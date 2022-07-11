مليون جنيه غرامات فورية على محال الجزارة والشوادر المخالفة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أسفرت الحملات التى قامت بها الأجهزة الرقابية بالإسكندرية للتفتيش على محال الجزارة والشوادر للتأكد من الالتزام بضوابط واشتراطات الذبح خلال عيد الأضحى المبارك عن تحصيل نحو مليون جنيه غرامات فورية حتى الآن على المحال المخالفة بمختلف أحياء المدينة.





وذكر بيان صحفى صدر اليوم الإثنين، عن محافظة الإسكندرية أن حى شرق المدينة شن عددا من الحملات التفتيشية على محال الجزارة، أسفرت حتى الآن عن تحصيل أكثر من نصف مليون جنيه غرامات فورية، كما شن حى ثان المنتزه حملة على محال الجزارة، وتم تغريم المخالفين بنحو 30 ألف غرامة فورية.

كما أسفرت الحملات الرقابية بحى وسط المدينة عن تحصيل نحو 250 ألف جنيه غرامات فورية على محال الجزارة المخالفة، وواصل حى المنتزة أول حملاته الرقابية على محال الجزارة والشوادر بنطاق الحى للتأكد من سلامة اللحوم والذبح بالمجازر الحكومية المعتمدة، والإلتزام باشتراطات الذبح، وذلك حفاظا على الصحة العامة.

وجاءت تلك الحملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وإدارات الرصد البيئى والمتابعة الميدانية بالمحافظة، والصرف الصحى، وإدارات؛ إشغال الطريق وشئون البيئة والمتابعة الميدانية بالأحياء وجميع الجهات المعنية.

وفى نطاق الحملات التموينية، شنت إدارة الرقابة وجميع الإدارات الفرعية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات على المخابز البلدية فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من توفير السلع والخبز للمواطنين بسهولة ويسر.

كما قامت إدارة الرقابة بالمديرية بالمرور على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز والأسواق للتأكد من استقرار الوضع التموينى.

وأسفرت الحملات عن 23 محضرا، وشملت المحاضر توقف لمخابز بلدية بدون إذن التموين، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة بيانات لمخابز بلدية، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.