الزراعة تتابع منع البناء على الأراضى خلال إجازة عيد

جدة - نرمين السيد - ووجه السيد القصير قيادات الوزارة ومديرى المديريات فى المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات للإزالة الفورية فى المهد لحالات التعدى، وكذلك أعمال تشوين مواد البناء، بالتنسيق مع الشرطة وأجهزة الحكم المحلى.

وقال القصير - فى بيان اليوم الإثنين - إن هناك توجيهات مشددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على الرقعة الزراعية، والتى تعد المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائى وثروة قومية للأجيال، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع مع كافة أجهزة الدولة جهود التصدى للبناء على الأراضى الزراعية.

يشار إلى أن وزير الزراعة يتلقى تقاير يومية بجهود الإدارة المركزية لحماية الأراضى ومديريات الزراعة بالمحافظات تتعلق بمنع التعديات والإزالة الفورية لكل حالات التعدى على مستوى الجمهورية.