الجيزة تزيل حالات بناء مخالف على الأراضى الزراعية بالعياط والصف والعمرانية

وأكد المحافظ أنه جار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.
وتابع محافظ الجيزة اليوم جهود مركز ومدينة منشأة القناطر فى إزالة مخالفات بناء بناحية بهرمس، كما تم إزالة حالة أخرى بمساحة 80 مترا، بناحية منشأة رضوان عبارة عن 3 غرف وصالة بالطوب الأسمنت.
واطلع محافظ الجيزة كذلك على مجهودات مركز ومدينة العياط فى إزالة 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة تعد عبارة عن حوائط دور تانى بمساحة 100 متر تقريبا، وإزالة حالة تعد على أراضى زراعية عبارة عن أساس بالبلوك الأبيض بمساحة حوالى 175 مترا بقرية بدسا التابعة للوحدة المحلية ببرنشت، وإزالة حالة تعد عبارة عن غرفة بالبلوك الأبيض على أرض زراعية بقرية جرزا بالقطورى.
وفى مركز ومدينة العياط، تم تنفيذ إزالة بالمهد بناحية قرية الفهميين عبارة عن حوائط من البلوك الابيض ارتفاع 3 أمتار على مساحة 100 متر.
وفى حى العمرانية، تم ضبط أعمال بناء مخالف لحوائط داخل محل بدون ترخيص بشارع الهنيدى من شارع خاتم المرسلين وقد تم إزالة الحوائط و سحب المعدات المستخدمة بالإضافة إلى ضبط أعمال ترميم إزالة سابقه بالدور الخامس فوق الأرضى بالعقار الكائن بشارع عبد المعز من شارع أحمد لطفى السيد وتم سحب التشوينات الموجودة بالموقع.
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