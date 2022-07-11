الداخلية توزع ورد وهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى (صور)

جدة - نرمين السيد - واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.





وتبادل المواطنون التهنئة وتوزيع الورود مع رجال الشرطة موجهين التحية والتقدير لوزارة الداخلية على التواجد الأمنى المكثف خلال أيام العيد والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن. يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

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