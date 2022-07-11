استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى خلال أيام العيد فى الغربية

وأشار رحمى - فى بيان اليوم الإثنين - إلى متابعته جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة المحلة الكبرى فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد تحت إشراف وجدى الجروانى رئيس المدينة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الشرطة.
وخلال الحملات قامت الوحدة المحلية لمحلة أبو على بإيقاف عملية حفر قواعد بعد إزالتها على مساحة قيراط و8 أسهم وإزالة قوائم حديدية مثبتة على قواعد خرسانية على مساحة 4 قراريط بالإضافة إلى إزالة سور بالبلوك على مساحة قيراط.
كما قامت الوحدة المحلية بالعامرية بإيقاف تخطيط وحفر للقواعد على مساحة 20 سهما، إزالة مبنى بالبلوك إزالة كلية على مساحة 11 سهما إلى جانب إزالة مبنى بالبلوك على مساحة 20 سهما وسور بالبلوك على مساحة قيراط و12 سهما، فى حين قامت الوحدة المحلية بالهياتم بإزالة سور بالبلوك إزالة كلية على مساحة 16 سهما.
ووجه رحمى رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ومواجهة أية حالة تعد ومنعها فى المهد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة، مع ضرورة أن تكون الإزالة لجميع المخالفات بشكل كامل، وعدم التهاون مع أى حالة تعد.
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