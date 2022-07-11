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حملات مكثفة لرصد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأسيوط

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أ ش أ 2022-07-11 14:44 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الحملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال عيد الأضحى المبارك من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتى تختص برصد أى تعديات على مدار الساعة خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.

وأشار المحافظ فى بيان اليوم الإثنين، إلى تفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ووجه بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد، مشددًا على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم نوباتجيات عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى، لافتًا إلى أنه سيجرى التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة من خلال الإزالة الفورية لأى تعدى جديد ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون.

وفى هذا الإطار شهدت مدن ومراكز محافظة أسيوط عددًا من الحملات لإزالة محاولات البعض للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 6 حالات تعد بنطاق 3 مراكز بالمحافظة.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك إزالة فورية لعدد 3 حالات تعد على أراضى زراعية وبناء مخالف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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