حملات مكثفة لرصد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأسيوط

وأشار المحافظ فى بيان اليوم الإثنين، إلى تفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
ووجه بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد، مشددًا على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم نوباتجيات عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى، لافتًا إلى أنه سيجرى التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة من خلال الإزالة الفورية لأى تعدى جديد ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون.
وفى هذا الإطار شهدت مدن ومراكز محافظة أسيوط عددًا من الحملات لإزالة محاولات البعض للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 6 حالات تعد بنطاق 3 مراكز بالمحافظة.
حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك إزالة فورية لعدد 3 حالات تعد على أراضى زراعية وبناء مخالف.
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