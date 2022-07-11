طقس رابع أيام العيد.. حرارة مرتفعة ورطوبة عالية

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة طقس غدا الثلاثاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.





ويسود ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 25

وادى النطرون 33 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 30 24

السلوم 30 24

سيوة 30 24

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 24

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 25

نخل 33 20

نويبع 36 26

طابا 35 24

كاترين 32 18

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 24

بنى سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 37 26

قنا 38 27

الأقصر 40 28

أسوان 40 28

إدفو 41 29

أبوسمبل 41 28

الوادى الجديد 38 27

شلاتين 36 27

أبو رماد 35 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 28