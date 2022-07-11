استمرار توافد المواطنين على شواطئ البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - شهدت مدن البحر الأحمر، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين فى ثالث أيام عيد الأضحى على الشواطئ العامة والأنديةالشاطئية والمتنزهات وسط حالة من الطوارئ بكل القطاعات الخدميةالمختلفة.





وذكر بيان للمحافظة أن مدينة الغردقة شهدت خروج المواطنين إلى الشواطئ العامة، ونادى الرياضات البحرية بجنوب الغردقة، والنادى الاجتماعى فى نطاق حى شمال الغردقة بجانب خروج عدد كبير من الأهالى إلى منطقة الممشى السياحى بجنوب الغردقة والممشى السياحى الجديد بطريق النصر وفى النادى الاجتماعى، كما تم توفير 14 منقذا بشاطئ النادى. وفى مدينة القصير، تفقد إيهاب رشاد، رئيس المدينة اليوم، الخدمات بالشاطئ العام فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك فى إطار توجيهات المحافظ عمرو حنفى بالعمل على قدم وساق فى تأمين المواطنين بالمتنزهات خلال إجازة عيد الأضحى والحرص على سلامتهم.

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