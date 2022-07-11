الصحة: البعثة الطبية للحج تواصل تقديم خدماتها التوعوية بخيام الحجاج المصريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 02:26 مساءً - الصحة: عيادات البعثة الطبية تستأنف عملها بفنادق الحجاج المصريين بمكة المكرمة تزامنا مع التعجيل من المشاعر المقدسة

*الصحة: مرور دوري للبعثة الطبية على مستشفيات عرفات ومنى ومكة للاطمئنان على الحجاج المصريين*

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استئناف العمل بعيادات البعثة الطبية المصرية للحج، بمقرات إقامة الحجاج المصريين في الفنادق السعودية بمكة المكرمة، اليوم الإثنين، تزامنا مع بدء التعجيل من مشعر منى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم العمل بكامل طاقة العيادات ال 11 الموجودة بمكة المكرمة، مع استمرار متابعة الحجاج في خيام إقامتهم بالمشاعر المقدسة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 25 حالة، خرج منهم 11 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات إلى 14 حالة فقط حتى مساء أمس.

وأكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، في مستشفيات مكة وعرفات ومنى، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة تواصل العمل في التوعية بالإجراءات الوقائية خلال فترة أداء المناسك والتأكيد على ضرورة عدم تبادل الأدوات الشخصية، وغسل الأيدي باستمرار، والحرص والنظافة الشخصية، ونظافة أماكن الإقامة، والتخلص من بقايا الأطعمة أولا بأول، تجنبا للإصابة بالنزلات المعوية وإلقاء المخلفات وبقايا الأطعمة في الأماكن المخصصة لها، واستخدام المطهرات باستمرار .

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091 .