شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الصفراء

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأجهزة المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ، واتخاذ إجراءات صارمة خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، للحفاظ على أرواح المصطافين.





وقال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جمال رشاد، فى بيان اليوم الأحد، "إن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الصفراء لمطالبة المواطنين بتوخى الحيطة والحذر عند النزول لمياه البحر، وخصوصا فى شواطئ العجمى ذات المواجهات الواسعة". وتم التأكيد على تواجد عمال أبراج المراقبة فى أماكنهم، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ ومنع نزول البدالات، كما تم توجيه مراقبى الشواطئ باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة. وأهابت محافظة الإسكندرية بالمصطافين والرواد الالتزام بجميع تعليمات المنقذين، وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

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