وزير الدولة للإنتاج الحربى: ماضون قدما فى تلبية مطالب قواتنا المسلحة

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بأن الوزارة حريصة على المضى قدماً نحو القيام بمهمتها الرئيسية والتى تتمثل فى تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات وذلك بأعلى دقة وكفاءة.





وأشار المهندس محمد أحمد مرسى إلى أن وزارة الإنتاج الحربى عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطة للتطوير فيما يتعلق بالإنتاج العسكرى وهو ما تم ترجمته إلى تحقيق العديد من الإنجازات فى هذا المجال.

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات حربية بالخطة الاستثمارية للعام المالى (2021/2022) وذلك بتكلفة (318) مليون جنيه، وهذه المشروعات هى تطوير خطوط إنتاج الخرطوش بالشركة (مصنع 10 الحربى) ومصنع إنتاج النتروبنتا بالشركة (مصنع 81 الحربى)، إلى جانب تطوير قطاع إنتاج الطفايات بالشركة (مصنع 99 الحربى) وتطوير وحدة الدرفلة "المرحلة الأولى" بالشركة (مصنع 100 الحربى) وتطوير إحدى ورش الإنتاج الرئيسى بكل من مصنع (200 الحربى) والشركة (مصنع 999 الحربى)، بالإضافة إلى تطوير خط إنتاج الأسلحة ماكينة الششخان لتصنيع المواسير بالشركة (مصنع 300 الحربى).

وأضاف أنه تم تنفيذ وتسليم مطالب واحتياجات للقوات المسلحة بقيمة (2.9) مليار جنيه.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من البحوث الخاصة بتصنيع وتطوير منتجات عسكرية مختلفة، كما بدأ تفعيل التعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج الصلب المدرع عالى الإجهاد طبقاً للمواصفات العالمية بسُمكات من (3.5 إلى 15 مم) وعرض (1.25 م/1.5 م)، مؤكداً أن توطين صناعة الصلب المدرع يمكّننا من امتلاك مقومات القوة وتفادى أى حظر على توريده قد يطرأ من جانب الدول المصدرة له.

وأشار إلى أنه كان من أبــرز إنجازات الوزارة فى مجال توطين التكنولوجيا مؤخراً، توقيــع عقد التصنيع المشترك للهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9–A1-EGY) بالتعاون مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية، وكان من أهم الإنجازات أيضاً مشاركة الوزارة فى إقامة معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذى شاركت فيه الوزارة بعدد من منتجاتها العسكرية مثل المدرعة المصرية "سينا 200" والنسخة المطورة من العربة المدرعة ST-500.

ونوّه الوزير إلى أهمية أن يعى الجميع وجود نوع جديد من الحروب بدأت تُحاك بالوطن خلال السنوات الأخيرة لمحاولة النيل من العلاقات الوثيقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية والتشكيك فى أى إنجاز يتم ونشر الشائعات وإثاة البلبلة والفتن، مشيراً إلى أن التصدى لهذه الحروب يأتى من خلال الاهتمام ببناء الوعى والفهم والإدراك السليم لدى المواطن وهو ما تحرص مختلف مؤسسات الدولة على تحقيقه من خلال بناء الإنسان المصرى.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه على الرغم من التحديات التى واجهتها مصر خلال الفترة الماضية مثلها مثل باقى دول العالم سواء بسبب تداعيات جائحة كورونا أو الحرب (الروسية – الأوكرانية) إلا أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الهائلة المتمثلة فى تنفيذ عدة مشروعات قومية وتنموية حيوية فى كل المجالات والتى تخدم المواطنين وتبنى اقتصاداً قوياً وبنية تحتية لم تشهدها مصر من قبل، موضحاً أن وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى تنفيذ العديد من هذه المشروعات من منطلق إيمانها بأهمية الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة بما يحقق قيمة مضافة ويساهم فى ازدهار الوطن.

وأكد أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى فى هذه الظروف الاستثنائية التى تشهدها البلاد حيث تمكّن من التكيف والتعايش معها.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزير "مرسى" صرّح أيضاً بأنه بالرغم من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية الأخيرة إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود أمامها والتعامل معها باحترافية وذلك نظراً لجهود مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق إصلاح اقتصادى وهيكلى شامل وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات القومية العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.