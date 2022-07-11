حجاج بيت الله الحرام المتعجلين من الجمعيات الأهلية ينتهون من رمى الجمرات

كان حجاج الجمعيات قد مكثوا فى منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وواصلوا رمى الجمرات طوال أيام التشريق.
وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية - فى تصريح اليوم - إن نفرة الحجيج المتعجلين تمت بنجاح إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمى الجمرات بعد انتهاء ثانى أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.
ولفت عبد الموجود إلى أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة وعددهم 1900 حاج، وتفويج بقية الحجيج إلى القاهرة لمن وصل إلى المدينة المنورة أولا، وعددهم 1100 حاج.
وأكد عبد الموجود أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أية إصابات، بعد انتهاء 50% منهم من رمى الجمرات، مشيدا بالتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة.
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