وزيرة الهجرة تتلقى تقريرًا حول أولى ثمار مبادرة ”اتكلم ماتخفش.. مصر معاك”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 01:25 مساءً - السفيرة نبيلة مكرم: المبادرة لاقت قبولا كبيرًا لدى أبنائنا الشباب في الخارج

المدير التنفيذي لـ"شيزلونج": حتى الآن.. 166 شابا وشابة من المصريين بالخارج شاركوا بالمبادرة وإجراء 83 جلسة

في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسة مؤسسة شيزلونج الرائدة في مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت، تلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تقريرًا من المؤسسة حول أولى ثمار مبادرة "اتكلم ماتخفش.. مصر معاك" المعنية بتقديم خدمات الاستشارات والدعم النفسي للشباب من أبناء المصريين في الخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن التقرير عكس القبول الكبير الذي لاقته المبادرة لدى أبنائنا المصريين بالخارج، من حيث تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم خلال فترة إقامتهم بالخارج وتعرضهم لثقافات مختلفة مما قد يشكل لديهم بعض الصعوبات في التكيف مع تلك الثقافات والعادات المختلفة.

كما جددت وزيرة الهجرة التأكيد على رعاية الوزارة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج للوقوف جانبهم مما يـواجهونه مـن مشكلات داخل المجتمع الذي يتعايشون به فيـه مـما يعرض البعض لأزمات نفسية وعصبية، أو لتعرضهم إلى مختلف أنواع العنف أو التنمر أو العنصرية في التعامل أو غير ذلك من السلوكيات الاجتماعية المرفوضة التي لا يقدرون على مواجهتها بمفردهم، وما قد يترتب على ذلك من أثر سيء قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية وعصبية ونتائج لا تُحمد عقباها، ما حدا بالوزارة إلى السعي إلى توفير خدمة الدعم النفسي والمعنوي للمصريين بالخارج بصفة عامة ولأبنائهم الشباب بصفة خاصة.

من جانبه، أعلن السيد/ محمد علاء الدين، المدير التنفيذي لمنصة "شيزلونج"، أن عدد من شارك في المبادرة من الشباب المصري بالخارج حتى الآن وصل إلى 166 شابا وشابة من المصريين بالخارج، وتم إجراء 83 جلسة وجاري إتمام باقي الجلسات.

وتابع: "إن أبرز المشاكل والمعوقات التي لمسناها مع شبابنا في الخارج الذين خضعوا للجلسات تمثلت في: القلق من الانفصال عن الأهل، والشعور بالغربة في مجتمع جديد ومختلف، والوحدة، والتنمر، الشعور بالاختلاف، والتمييز والعنصرية، والاكتئاب، وعدم التكيف مع الآخرين".

وكان قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة شيزلونج للصحة النفسية في يونيو الماضي، وقضى البروتوكول بأن تتولى مؤسسة شيزلونج توفير كافة الاستشارات الطبية فيما يتعلق بالجانب النفسي لشبابنا في الخارج ومن خلال مركز وزارة الهجرة للحوار بين شباب المصريين الدارسين بالخارج (ميدسي)، وذلك عن طريق نخبة من كبار المتخصصين والاستشاريين في مجال الطب والتأهيل النفسي، من خلال المنصة الإلكترونية للمؤسسة التي تضم أكثر من 300 متخصص في علاج الاضطرابات والأمراض النفسية، وذلك في إطار محكم من قواعد الخصوصية والسرية التامة لكل المستخدمين من أبناء مصر من الجاليات المقيمة بالخارج.

ويستطيع المستخدم الدخول إلى المنصة وتسجيل بياناته عبر الرابط التالي:

https://shezlong.com/en/corporate/moe

وكذا رابط صفحة مبادرة "اتكلم ماتخفش.. مصر معاك" كالتالي:

https://www.facebook.com/EtkalemMatkhafsh/