حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 01:25 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (13468) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

محمد يوسف

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