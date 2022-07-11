حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 01:25 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (13468) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(4823) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(107) مخالفة السير بدون تراخيص.
(3) دراجات نارية مخالفة.
(30) مخالفة شروط التراخيص.
(6) مخالفات موقف عشوائى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.