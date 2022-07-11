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ضبط 13468 مخالفة مرورية متنوعة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 01:25 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (13468) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(4823) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(107) مخالفة السير بدون تراخيص.

(3) دراجات نارية مخالفة.

(30) مخالفة شروط التراخيص.

(6) مخالفات موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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