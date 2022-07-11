لجنة فنية من كلية الهندسة لمعاينة عقار المطرية المائل

وقال نائب المحافظ - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين - "إنه تم إخلاء عقار المطرية المائل بـ 11 شاع أحمد الريس ناصية شارع إبراهيم الريس من شارع بور سعيد، كإجراء احترازى"، مشيرا إلى أن عملية الإخلاء من السكان تمت بدون المنقولات، موضحا أن العقار مكون من دور أرضى وأحد عشر طابقًا متكررًا.
وأضاف نائب المحافظ "نحن فى انتظار تقرير اللجنة فإذا أوصت بأن العقار آمن فسوف يتم رجوع السكان للعقار، أما إذا كان يشكل خطورة فسوف يتم إزالته أو قد يحتاج العقار إلى ترميم للشرخ الذى وقع به".
وكانت غرفة عمليات محافظة القاهرة قد تلقت بلاغا بميل عقار فى حى المطرية، وعلى الفور أصدر محافظ القاهرة خالد عبد العال تعليماته للدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والسيد محمد السيد القائم بأعمال رئيس حى المطرية للتوجه لمعاينة العقار.
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