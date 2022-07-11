لو خارج تتفسح.. نصائح للتخلص من الشعور بالحر خلال عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 12:29 مساءً - تحرص الكثير من الأسر خلال أيام عيد الأضحى على الذهاب للحدائق والأماكن الترفيهية المختلفة، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وقضاء وقت ممتع، ولكن قد يكون من الصعب تحقيق ذلك مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، خلال هذه الفترة، وللتخلص من هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير نصائح للتخلص من الشعور بالحر، وفقاً لما ذكره موقع "medicalnewstoday".

نصائح للتخلص من الشعور بالحر عند الخروج من المنزل

شرب السوائل الباردة

يساعد شرب السوائل الباردة، مثل الماء أو الشاي المثلج، على تقليل درجة حرارة الجسم، كما يمكن أن يمنع تناول السوائل بانتظام الجفاف، لهذا ينصح باصطحاب زجاجة ماء أو عصير فاكهة بارد عند الخروج من المنزل.

التنزه بالأماكن المفتوحة

يفضل التنزه بالأماكن المفتوحة والمتوفرة بها عدد من المظلات للحماية من أشعة الشمس، وفى نفس الوقت للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

أماكن متوفر بها حمامات سباحة

يساعد الاستحمام بالماء البارد أو الفاتر على خفض درجة حرارة الجسم، لذا يفضل التنزه بالأماكن المتوفر بها بحر أو حمامات سباحة.

كمادات ماء بارد

يفضل اصطحاب قربة ماء أو زجاجة ماء مثلج لوضعها على الرأس أو الذراعين عند الشعور بالحر الشديد.

تحرك أقل

التحرك كثيراً يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الشمس، لهذا يفضل الجلوس كثيراً طوال الخروج من المنزل.

ارتداء ملابس ملونة وخفيفة

يفضل ارتداء ملابس خفيفة صيفية مثل القطن والكتان وذات ألوان فاتحة، حتى لا تمتص أشعة الشمس وبالتالي تقلل الشعور بالحر الشديد.