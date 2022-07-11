التعليم العالى: 40 زيارة ميدانية لطلاب الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، حول تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لطلاب كليات الذكاء الاصطناعى، للمدن الذكية التى تقوم الدولة المصرية بإنشائها والتعرف على المشروعات القومية المختلفة التى يتم تنفيذها بمختلف المحافظات.





وأوضح أحمد الشيخ، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تنسيقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتفعيل الزيارات الميدانية لطلاب الذكاء الاصطناعى بالجامعات، والتعرف على المدن الذكية، بهدف الاطلاع على منظومة العمل والتشغيل والصيانة لاكتساب الخبرات اللازمة.

وأشار الشيخ إلى أنه تم تنظيم 40 زيارة ميدانية استفاد منها 1200 طالب وطالبة من كليات وأقسام الذكاء الاصطناعى من جامعات (القاهرة - الإسكندرية - عين شمس - بنى سويف - طنطا - دمياط - السويس - المنصورة - مدينة السادات - المنوفية - قناة السويس - بنها - كفر الشيخ)، لمواقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.

فى حين، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنظيم زيارات ميدانية لمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال TIEC، وتضمنت الزيارة الاستماع إلى عرض تقديمى عن المركز الذى تم افتتاحه بالقرية الذكية فى 27 سبتمبر 2010، وتضمن العرض أهداف إنشاء المركز ومنها تعزيز الابتكار وريادة الأعمال فى الصناعة الوطنية، لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، بمكتبة الإسكندرية (CULTNAT) استقبل العديد من الطلاب، وقدم ممثلو المركز عرضًا تقديميًا حول دور المركز فى توثيق تراث مصر الحضارى وتراث مصر الطبيعى من محميات وحياة ‏برية‎، وكذلك مُساهمات المركز فى توثيق ونشر المعلومات المُتعلقة بالتراث عن ‏طريق تنفيذ العديد من مشروعات التوثيق الرقمى للتراث المصرى، باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا ‏المعلومات بالتعاون مع الجهات والهيئات المُتخصصة المحلية، كما شاهد الطلاب "حائط المعرفة" الذى يتكون من لوحة مطبوعة تتناول أحد الموضوعات الخاصة بالتراث المصرى، وتطبيق يعمل على الهواتف الذكية يُمكن من خلاله عرض معلومات رقمية مُتعلقة بموضوع اللوحة باستخدام تقنية "الواقع المُعزز"، ويستطيع مُستخدم التطبيق التعرف على عدة موضوعات من التراث المصرى، كما تم تنظيم زيارة لشركة القرى الذكية (SMART VILLAGE PAVILLON)، وشاهد الطلاب فيلمًا وثائقيًا عن تاريخ إنشاء القرية الذكية ومختلف المراكز والهيئات التابعة لها.

وأشار المتحدث الرسمى إلى تنظيم زيارات ميدانية للمجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى (NACAI)، وتعرف الطلاب على منصة خاصة للذكاء الاصطناعى، والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مِظلة المركز، لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى، حيث تضم المنصة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وكل الفعاليات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمشروعات الذكاء الاصطناعى فى مصر، وكذلك برامج بناء القُدرات التى تُقدمها الجهات المُختلفة والإنجازات التى تُحققها مصر فى هذا المجال، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين جميع المعنيين سواء من القطاع الحكومى أو القطاع الخاص والأكاديميين والشركات الناشئة حول موضوعات الذكاء الاصطناعى بشكل عام.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمركز البيانات ( DATA CENTER )، والذي يعُد من أكبر مراكز البيانات الدولية فى مصر، كما أنه يعُد أول مركز بيانات فى مصر يحصل على شهادات معهد UPTIME للمستوى الثالث فى فئات التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد قرر تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لطلاب كليات الذكاء الاصطناعى بالجامعات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمجلس الأعلى للجامعات خلال زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ فى 14 ديسمبر 2021، وتوجيهه بضرورة استفادة الطلاب من تخصصاتهم فى شتى مجالات الحياة، والتعرف على أحدث ما جاءت به الثورة الصناعية الرابعة الخامسة، وكذلك التعرف على المشروعات القومية التى تُنفذها مؤسسات الدولة المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية.