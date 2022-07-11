الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمراكز التدريب المهنى بمصلحة الكفاية الإنتاجية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية، ويبلغ عدد الطلاب المقرر قبولهم العام الحالى 16 ألف طالب وطالبة لحين الوصول للطاقة الاستيعابية لكل مركز.

وقال خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، إن قبول الدفعة الجديدة يأتى فى إطار الدور المنوط بالمصلحة للارتقاء بمنظومة التدريب الفنى والمهنى لمستويات متميزة وبما يسهم فى إحداث توازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن المصلحة تستهدف تخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة التى تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وذلك باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر.

وأوضح أبو مندور أن خطة العام الحالى تتضمن استمارة التقديم إلكترونيا فقط من خلال روابط تسجيل للطلبة المتقدمين والتى تم نشرها من بداية التقديم على الصفحة الرسمية للمصلحة بموقع التواصل الاجتماعى بنموذج استمارة تقديم لطلب الالتحاق بمراكز التدريب مجانًا على الموقع الإلكترونى http://pvtd.gov.eg/ اعتباراً من يوم 17 يوليو الجارى، مشيرًا إلى أنه تم وضع الحد الأدنى لدرجات القبول فى كل مركز على حدة، وذلك تماشياً مع مدى الإقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ على نسبة قبول الفتيات فى المهن التدريبية المناسبة لهم، كما سيشمل مكتب القبول خلال العام الجارى مركزى سيارات محرم بك وكفر الزيات.

وأشار إلى أن مراكز التدريب التابعة للمصلحة تضم مهن الحاسب الآلى وسيارات المراكز الكورية والتبريد والتكييف واللحام والحدادة والخراطة وماكينات الورش والألواح المعدنية والعدد والضبعات وبرادة المواسير وسباكة المعادن والألوميتال والكريتال والميكانيكا والطباعة والغزل والنسيج ومهن السيارات والطباعة والملابس الجاهزة ونجارة الأثاث، وCNC، وPLC ومهن أخرى.

ولفت إلى أن المصلحة تعمل على التطوير المستمر للمراكز والمهن الفنية بها حيث تم خلال العام الجارى وإدخال مهارات "تحويل السيارات من بنزين إلى غاز" إلى البرامج التدريبية لتخصص صيانة السيارات، وتطوير 17 مهنة فى مجموعات مهنية تشمل المعدنية والميكانيكية، والكهربية والإلكترونية، والطباعة، إلى جانب استحداث تخصص الطاقة الكهروضوئية بنظام الجدارات وتطبيقه فى مراكز المظلات وأسيوط والأميرية التجريبى وتم تخريج أول دفعة من الطلبة العام الماضى.

وأضاف رئيس المصلحة أنه بناءً على احتياجات سوق العمل فقد تم استحداث عدة تخصصات تتضمن فنى صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية، وفنى البترول والبتروكيماويات، وفنى صيانة الهواتف المحمولة، وفنى الملاحة والنقل البحرى، وبرمجة الحاسب، وتصميم الجرافيك وبرمجة مواقع الإنترنت، والبرمجة والتطبيقات الصناعية، وفنى بصريات، وتصنيع منتجات الألبان، بالإضافة إلى بعض المهن اليدوية التى تم استحداثها بمركز الأسمرات وتضم مهنة تشكيل الزجاج والتطريز اليدوى وطباعة السلك السكرين والتغليف وتشكيل المعادن وتصنيع الحلى، لافتاً إلى أنه يجرى استحداث عدة تخصصات منها الذكاء الاصطناعى، وفنى السينما والتليفزيون، وتطوير مهنة فنى الكيمياء والتحاليل.

ونوه إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير عدد من المراكز التدريبية عن طريق الشراكة مع شركة ABB لتطوير مهن التحكم الآلى بمراكز التدريب المهنى بكلٍ من مناطق الحوامدية وشبرا الخيمة ودار السلام والعاشر والإسكندرية، بالإضافة إلى الشراكة والتعاون مع مؤسسة أم حبيبة للتدريب على مهنة الطاقة الجديدة والمتجددة بمركزى أسوان وكوم أمبو، فضلاً عن توقيع برتوكول تعاون مع قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربى بهدف تدريب طلاب مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمركز صيانة السيارات الكورية بإمبابة على نظام الجدارات وللاستفادة من التجهيزات والمعدات والماكينات والأجهزة والمساعدات التعليمية والتدريبية.

وتتضمن شروط الالتحاق بمراكز التدريب المهنى ما يلى:

- الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال العام الحالى 2021/2022 والسابق 2020/2021 (وتكون اللغة الأجنبية هى الانجليزية).

- ألا يزيد عمر (الطالب / الطالبة) عن 18 سنة فى أول أكتوبر للعام الدراسى 2022/2023.

- الحصول على الدرجات التى يحددها تنسيق القبول لكل مركز.

- اجتياز اختبارات القدرات المهنية والكشف الطبى لممارسة المهنة المتقدم إليها.

- يفضل أن يكون من أبناء المنطقة السكنية التى بها المركز.

- أولوية القبول فى مهن (الحاسب الآلى – السيارات - CNC خراطة - CNC فرايز –التبريد والتكييف) للأعلى مجموعًا وطبقًا للتنسيق الداخلى الذى يعتمده رئيس المصلحة.

- لا يتم تسجيل الطالب وإخطاره بتخصصه ألا بعد تسليم المستندات المطلوبة وبعد اجتيازه الاختبارات المذكورة بعالية وسداد المصروفات الدراسية المقررة.