الأهلي يتصدر القائمة النهائية " للكاف" وينافس الوداد علي لقب أفضل نادٍ بأفريقيا 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 11:31 صباحاً - تصدر النادي الأهلي القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل نادِ فى أفريقيا لعام 2022، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، عن القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادِ فى أفريقيا، والتى تضم 5 أندية هى الأهلي، الوداد المغربي، بترو أتلتيكو، نهضة بركان، وأورلاندو بايرتس.

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى مدينة الرباط المغربية يوم 21 يوليو الجاري.

وسيتم تحديد الفائزين فى كل جائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من لجنة CAF الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء وكذلك الأندية المشاركة في مرحلة المجموعات من مسابقات الأندية للموسم 2021/2022.