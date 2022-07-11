الأرصاد: أجواء حارة خلال فترة النهار على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 11:31 صباحاً - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ستسجل ما بين 33 و34 درجة، وستكون أقل من المعدلات الطبيعية لها .

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن الأجواء ستكون حارة رطبة خلال فترة النهار على السواحل الشمالية لمصر والقاهرة الكبرى، وكذلك محافظات الوجه البحري، بينما ستكون شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة من حوالي من درجتين إلى ثلاث درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومحافظات بالقاهرة الكبرى.