استجابة فورية.. 11 ألف شكوى لـ«صوتك مسموع» فى شهر واحد

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعى، وفى مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" والتى تقوم بدور كبير فى تلقى ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة.





وأوضح أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة فى شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

وكشف وزير التنمية المحلية عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يونيو الماضى، حيث تلقت المبادرة أكثر من 11,7 ألف رسالة منها 1896 شكوى تم الرد منها على 1514 شكوى بنسبة تجاوزت 79,9% ويجرى حل 382 شكوى، مشيرا إلى أن أكثر الشكاوى جاءت من محافظة القاهرة بعدد 399 شكوى تم حل منها 311 شكوى، ثم الجيزة بعدد 304 شكاوى تم حل 256 منها، ثم الإسكندرية بعدد 257 شكوى تم حل 187 منها، ثم القليوبية بعدد 177 شكوى تم حل 150 منها، فيما لم ترد أية شكاوى من محافظتى الوادى الجديد وشمال سيناء.

وأكد "شعراوى" أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة فى خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيراً إلى أن متابعى الصفحة تجاوز عددهم 74 ألف متابع.

وقال محمود شعراوى أن مبادرة "صوتك مسموع" جاءت لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وأن الوزارة تعمل بشكل يومى وعلى مدار الساعة لإزالة جميع العقبات التى تواجه المواطن فى جميع قطاعات المحليات، موضحا أن المبادرة منذ انطلاقها وحتى يونيو الماضى، تلقت أكثر من 491 ألف شكوى، منها 91 ألفا و131 شكوى، تم حل 88 ألفا و358 شكوى بنسبة 97%، ويجرى حل 2779 شكوى، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على 5 محاور، هى: القمامة، والإشغالات، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وشكاوى الفساد.

وتابع شعراوى أن الشكاوى التى تلقتها المبادرة تنوعت ما بين شكاوى للإشغالات، والتى بلغ عددها فى شهر يونيو الماضى 898 شكوى، ثم القمامة 763 شكوى، ومخالفات البناء 132 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 64 شكوى، والفساد 4 شكاوى، إضافة إلى شكوى واحدة خاصة بمبادرة "حياة كريمة"، مؤكداً أن الهدف الرئيسى فى خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات.

وأشار إلى أن خدمة الواتس آب تلقت 8900 رسالة تضمنت 1535 شكوى تم حل أكثر من 80% منها، وتلقى البريد الإلكترونى 131 شكوى منها 25 شكوى، تم حل 17 شكوى منهم ويجرى حل باقى الشكاوى، فيما تلقى الخط الساخن 382 اتصالاً تضمنت اقتراحات واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها فى مشاركة المواطنين فى المحافظات بالإبلاغ عن أى نقص فى السلع والخدمات والمغالاة فى أسعار بعض السلع أو تعريفة الركوب خاصة أثناء فترة الأعياد، وأيضا تفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمواعيد غلق المحال والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدى الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفورى مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" www.facebook.com/sotakmasmwo والبريد الإلكترونى [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.