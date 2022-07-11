وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بمقره الكائن (السليمانية بالكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى) على النموذج المعد لذلك والذى يتم صرفه مجانا من مقر الجهاز، مع تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (تسلسل الملكية أصل للاطلاع + صورة).
وأكد المهندس حاتم محمود حسن، أن الهيئة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وحرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.
وقال نائب رئيس الهيئة، إنه فى ضوء ما لوحظ من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعى عن بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضى، فإن الهيئة تحذر من الانصياع وراء تلك الإعلانات، كما تحذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأى نوع من أنواع التصرفات أو الشروع فى إقامة أى منشآت على تلك الأراضى قبل الرجوع لجهاز المدينة وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع ملكية الأراضى بمدينة سفنكس الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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