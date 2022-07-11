فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع ملكية الأراضى بمدينة سفنكس الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن فتح باب التقدم خلال الفترة من 17/7/20222: 2022/8/14، لتوفيق الأوضاع لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى التى تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم (61) لسنة 2019، والقرار الجمهورى رقم (566) لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة سفنكس الجديدة"، وذلك نظراً لإقبال المواطنين على توفيق أوضاعهم.





وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بمقره الكائن (السليمانية بالكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى) على النموذج المعد لذلك والذى يتم صرفه مجانا من مقر الجهاز، مع تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (تسلسل الملكية أصل للاطلاع + صورة).

وأكد المهندس حاتم محمود حسن، أن الهيئة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وحرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.

وقال نائب رئيس الهيئة، إنه فى ضوء ما لوحظ من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعى عن بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضى، فإن الهيئة تحذر من الانصياع وراء تلك الإعلانات، كما تحذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأى نوع من أنواع التصرفات أو الشروع فى إقامة أى منشآت على تلك الأراضى قبل الرجوع لجهاز المدينة وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة.