محافظ شمال سيناء: لم نتلق شكاوى خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية فى مجلس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى خلال فترة العيد حتى الآن.





وقال المحافظ - فى تصريح اليوم الإثنين - إن الهدوء ساد جميع أرجاء المحافظة خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مشيرا الى استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والمرور والمطافئ والأمن، لافتا إلى أن هناك مديرا مسؤولا فى كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

وشدد على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة على قيام مجالس المدن بالتعاون مع شركات النظافة بسرعة رفع مخلفات الذبائح من الشوارع وتحرير محاضر للمخالفين.

وفى السياق ذاته، أكد شوشة استمرار فتح المجازر لذبح الأضاحى طوال أيام العيد "مجانا" وذلك تيسيرًا على المواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عبير حجاب مدير عام الطب البيطرى فى شمال سيناء، أن مجازر المحافظة فتحت أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة الى تواجد طبيب بيطرى للإشراف على عملية الذبح والكشف على الأضحية، وكذا توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة وتوفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات وتأمين كافة أعمال المجازر.