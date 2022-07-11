أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين : الفراخ مش لاقيها ثمن لها

انت الان تتابع خبرأسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين : الفراخ مش لاقيها ثمن لها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين أول أيام ثالث الأضحي المبارك استقرت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 39.52 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 52.97 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 48.18 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الأثنين فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:63.81 جنيه، بزيادة قرشين

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 65.27 جنيه، بزيادة 14 قرشا

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 70.68 جنيه، بتراجع 75 قرشا