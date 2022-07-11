انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة 4 أشخاص في حادث آليم بـ”سوهاج” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 4 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب قلاب سيارة تاكسى على الطريق بعد الصينية الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة سوهاج بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثمان إلى مستشفى برج البرلس المركزي من مكان وقوع الحادث والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأوضح التقرير الطبي إلي إصابة كلا من يوسف. ع. ع 52 سنة يقيم بالقاهرة بإستباه خلع بالكتف الأيسر، وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة صباح. ا. أ 47 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة الزهراء. ي. ع 14 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسمر. ي. ع 11 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم