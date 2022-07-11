انت الان تتابع خبر عاجل – الاسكان تعلن موعد فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع “عقود ملكية الأراضى” في سفنكس الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الاسكان المرافق والمجتمعات العرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار، اليوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2022 عن فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع عقود ملكية الأراضى في منطقة سفنكس الجديدة .

وأوضحت الاسكان أنه سوف يتم فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع عقود ملكية الأراضى خلال الفترة 17 يوليو الجارى إلى 14 أغسطس القادم، مشيرة أن سوف تكون عملية توفيق الأوضاع لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي.

وأضافت الوزارة، أن يتم تقديم طلبات التوفيق في جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بمقره الكائن “السليمانية بالكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي” موضحة أن الاوراق المطلوبة للتمثل في النموذج المعد لذلك والذي يتم صرفه مجانا من مقر الجهاز، مع تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية ” تسلسل الملكية أصل للاطلاع + صورة”