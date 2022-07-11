تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ السويس يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام



انت الان تتابع خبرتنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ السويس يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، عن قرار خلال الأيام الماضية بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد غراب، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو 240 درجة والقبول بالمدارس الثانوية الخاصة بمجموع 225 درجة وبتروكيماويات بالمتقدمة الصناعية المشتركة 260 درجة ، ويتم اختيار عدد 40 طالباً و40طالباً من أعلي مجموع.

وأضاف محافظ السويس، أن جيمع مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة بدأت في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.