

انت الان تتابع خبر عاجل – وزير المالية يلعن عن بيان العيدية” زيادة المعاشات أكثر من 7 مليار جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيان هام خلال الساعات الماضية يخص جموع أصحاب المعاشات في شتي الأماكن في محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضح معيط أن الخزانة العامة للدولة قامت بتحويل حتي الآن إجمالي 701 مليار جنيهاً مصرياً على مدار الأربع سنوات الماضية إلي صناديق المعاشات, وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض التشابك بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

وأكد وزير المالية أن تم تخصيص في الموازنة الجديدة للدولة 2022-2023 حوالي ١٩١ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، مشيراً أن هذه الأموال سوف تساعد على دفع زيادة المعاشات التي حدثت خلال الفترة الإضافية، بتكلفة إضافية تقدر بوالي 8 مليار جنيه.

يذكر أن عدد أصحاب المعاشات في مصر يبلغ 10 مليون و500 الف قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون شهرياً علي 22 مليار جينه.