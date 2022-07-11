الصحة تكثف خدماتها الطبية فى المدن الساحلية

جدة - نرمين السيد - تسلم وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرا من وكلاء وزارة الصحة فى المحافظات الساحلية، والتى يقصدها المواطنين لقضاء العطلات، فى فصل الصيف.





يأتى ذلك فى إطار متابعة الوزير، للخدمات الطبية المتاحة للمواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، تزامنا مع بدء فصل الصيف وتوجه المواطنين إلى المدن الساحلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن محافظة البحر الأحمر تضم 7 مستشفيات، وتم رفع حالة الاستعداد فى مستشفى الغردقة العام، والذى يقدم خدماته من خلال 74 سرير داخلى، و14 سرير طوارئ، و26 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات، وعيادات خارجية فى كافة التخصصات.

وأضاف «عبدالغفار» أن المصطافين وقاصدى سواحل محافظة البحر الأحمر يمكنهم تلقى الخدمات الطبية من خلال مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم، والذى يضم 12 سرير داخلى، و5 أسرة استقبال وطوارئ، و4 أسرة رعاية مركزة، وحضانتين للأطفال المبتسرين.

وتابع أن الوزير اطلع على تقرير المنشآت الطبية التى تخدم مواطنى وزوار مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال مستشفى بلطيم التخصصى، الذى يضم 113 سريرا داخليا، و11 سرير رعاية مركزة، و34 ماكينة غسيل كلوى، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية الأساسية من خلال وحدتى صحة «النرجس والأمل» بمصيف بلطيم.

وأشار إلى أن محافظة دمياط تعد من المقاصد الهامة للمصطافين، الذين يحرصون على قضاء عطلاتهم فى مدينة رأس البر، والتى تضم مستشفى رأس البر المركزى بطاقة استيعابية 24 سريرا، مقسمين بين الاستقبال والإقامة الداخلية، و4 أسرة رعاية مركزة، و6 حضانات، وغرفتى عمليات، إلى جانب مستشفى جراحات اليوم الواحد، والذى يضم 14 سريرا داخليا، و6 أسرة استقبال، و4 أسرة رعاية مركزة، و7 ماكينات غسيل كلوى، وغرفتى عمليات.

ونوه «عبدالغفار» أن محافظة جنوب سيناء تعد من أهم وجهات السياحة الشاطئية، وتضم مستشفى رأس سدر بطاقة استيعابية 93 سريرا، بينهم 16 سرير طوارئ، و46 سرير داخلى، و11 سرير رعاية مركزة، و8 حضانات، و12 ماكينة للغسيل الكلوى، فضلاً عن 4 غرف للعمليات، لافتاً إلى أن المستشفى يقدم خدمات القسطرة والعناية القلبية، إلى جانب 9 عيادات خارجية بمختلف التخصصات.

واستطرد أن مستشفى شرم الشيخ الدولى، يأتى على رأس المنظومة الصحية بجنوب سيناء، وتبلغ طاقته الاستيعابية 160 سريرا، تضم 82 سرير داخلى، و20 رعاية مركزة، و8 حضانات، و5 ماكينات غسيل كُلوى، و7 غرف عمليات، و9 أسرة تحضير وإفاقة عمليات، و 25 سرير طوارئ واستقبال.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه وكلاء الوزارة بالمتابعة الدورية للخدمات المقدمة فى المستشفيات التى تخدم المصطافين، وتوفير خدمات المبادرات الرئاسية، إلى جانب التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

يذكر أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، كان قد قام بزيارة تفقدية لمستشفى وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، ومستشفيات العلمين، ومارينا، والضبعة، ورأس الحكمة، بمحافظة مطروح، كما تفقد نقاط الإسعاف فى الطريق المؤدى إلى السواحل الشمالية، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبية لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.