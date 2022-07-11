التموين: لا شكاوى بخصوص نقص السلع

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال تقرير تلقاه الوزير الدكتور على المصيلحى، من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حول الحالة التموينية بالمحافظات والحملات التى تنفذ يوميا على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

وأفاد التقرير بقيام مديرى المديريات، ووكلاء المديريات بترؤس الحملات فى كل محافظة، لمتابعة سير العمل بالمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وعلى محطات الوقود، ومستودعات الدقيق ومستودعات الغاز، أسفرت عن تحرير محاضر لبعض المخابز نتيجة عدم مطابقة المواصفات، كما تم تحرير محاضر لعدد من منافذ صرف السلع التموينية بسبب الغلق دون إذن، وبيع بأزيد من السعر المقرر.

وأوضح أن كل مديرية تنفذ أكثر من 5 حملات يوميا مع إلغاء كل الإجازات لمفتشى التموين بالمديريات والإدارات الفرعية، لمتابعة الأسواق ومنافذ صرف الدعم من الخبز والسلع التموينية.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال بأن المخابز تعمل يوميا وفق معدلات إنتاجها الطبيعية، بالإضافة إلى الاستمرار فى صرف السلع التموينية للمواطنين من خلال منافذ الصرف، مؤكدا صرف كل احتياجات المواطنين من السلع لمنافذ الصرف قبل إجازة العيد.

وأضاف أن وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بشكل يومى من خلال غرفة العمليات بالوزارة ومع مديرى المديريات مدى توافر السلع بالأسواق وعمل المخابز ومنافذ الصرف أيضا.