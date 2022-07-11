11 عاملا يستردون 16 مليون ليرة لبنانية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية فى لبنان، نجح فى استرداد 16 مليون ليرة لبنانية، قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ11 عاملاً مصريًا، موضحًا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالى ببيروت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يونيو الماضى حيث تم اعتماد 13 عقد عمل، وتسوية 6 شكاوى وديا، وإحالة شكوى واحدة للقضاء، و4 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، من إجمالى 11 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بـ 6 زيارات للجهات الحكومية المعنية، و3 زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد لقاء واجتماع مع الجالية المصرية، بالإضافة إلى الرد على 97 استشارة عمالية مقدمة للمكتب ليصبح إجمالى الزيارات واللقاءات والاستشارات 108.. كما بلغ عدد حالات الموافقة على نقل الكفالة إلى كفيل جديد 13 حالة.

يذكر أن مكاتب التمثيل العمالى بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية نجحت فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، متضمنة المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، عبر الحفاظ على حقوق العامل المصرى بالخارج ما بين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصرى وصاحب العمل سواء وديًا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع، بالإضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.