القوى العاملة : تعيين 1218 شابا بقنا

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 1218 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شابان "قادرون باختلاف"، فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، فضلا عن استخراج 1116 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.





وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً بإجمالى 35 ألف جنيه لـ 14 عاملاً من المسجلين كرعاية إجتماعية، وصرف 146 ألفاً و738 جنيها للرعاية الصحية لـ 1049 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة، مدير المديرية، عن إنجازاتها خلال يونيو الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 161 منشأة، فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

وأضاف مدير المديرية أنه فى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 549 منشأة ، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 16 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 3 ندوات للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تلقت المديرية 6 شكاوى عمالية، تمت تسوية 3 منها ودياً، وتحويل 2 للقضاء، وما زالت شكوى منها تحت البحث والدراسة.