التموين تحارب جشع التجار فى العيد بحملات لا تهدأ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول الحالة التموينية بالمحافظات والحملات التى تُسير يوميًا على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.





وأفاد التقرير إلى قيام مديرى المديريات وكذلك وكلاء المديريات بترأس الحملات فى كل محافظة لمتابعة سير العمل بالمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وعلى محطات الوقود ومستودعات الدقيق ومستودعات الغاز.

وأسفرت الحملات على المخابز عن تحرير عدد من المحاضر منها نتيجة عدم عدم مطابقة المواصفات، وكذا منافذ صرف السلع التموينية فقد أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر منها الغلق بدون إذن، وبيع بأزيد من السعر المقرر.

وأشار التقرير إلى أن كل مديرية تسيير أكثر من 5 حملات يوميًا مع إلغاء جميع الإجازات لمفتشى التموين بالمديريات والإدارات الفرعية لمتابعه الأسواق ومنافذ صرف الدعم من الخبز والسلع التموينية.

فيما قال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أى شكوى من نقص السلع بالأسواق.

وأكد المتحدث الرسمى أن المخابز تعمل يوميًا وفق معدلات إنتاجها الطبيعية، بالإضافة إلى الاستمرار فى صرف السلع التموينية للمواطنين من خلال منافذ الصرف مؤكدا صرف كل احتياجات المواطنين من السلع لمنافذ الصرف قبل اجازة العيد.

وأضاف أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات بالوزارة ومع مديرى المديريات مدى توافر السلع بالاسواق وعمل المخابز ومنافذ الصرف أيضًا.