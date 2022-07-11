أيام التشريق الثلاثة.. فضلها الثمين وأهم الأعمال فيها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، ردا على سؤال: "ما المراد بـ أيام التشريق؟ وما أهم الأعمال فيها؟"، على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت.

ايام التشريق

وقالت الإفتاء: "أيام التشريق هى أيام الحادى عشر، والثانى عشر، والثالث عشر من شهر ذى الحجة، وهى ثانى وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، لأنَّ أول أيام العيد هو يوم النحر".

وأضافت: "تبدأ أعمال أيام التشريق الثلاثة بالنسبة للحج من المبيت بمنى ليلة الحادى عشر، والثانى عشر، وكذلك الثالث عشر"، لافتة إلى أن المبيت بـ مِنى أيام التشريق سنة، وليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كـ الحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعى، بناء على أن المبيت ليس مقصودًا فى نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاج بجعله أقرب مكان لرمى الجمرات.

أيام التشريق

وتابعت دار الإفتاء: "فمن احتاج أن يكون يبيت بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت"، مستطردة: "المطلوب فعله أيام التشريق الثلاثة هو رمى الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يُكَبِّر مع كل حصاة، كما سبق، يبدأ بالأولى وهى أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمى الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمى الأخيرة، ويجوز رمى الجمرات قبل الزوال وبعده، كما هو مذهب طائفة من السلف والخلف".

ايام التشريق الثلاثة

وأضافت الإفتاء: "ومَنْ أتَمَّ الرمى فى اليوم الثانى عشر، وهو ثانى أيام التشريق، فله أن يتعجّل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، والأفضل أن يتأخر فيرمى الجمرات الثلاث فى اليوم الثالث عشر، لقوله تعالى: "وَاذْكُرُوا اللهَ فِى أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ".

واختتمت دار الإفتاء: "أمّا بالنسبة لغير الحاج، فيستمر ذبح الأضحية فى أيام التشريق الثلاثة لمَن لم يذبح فى يوم النحر، وينتهى وقت الذبح فيها بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وقد أوضح الرسول الكريم عظم ذكر الله تعالى فى هذه الأيام فقال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى"، متابعة: "حيث يحرم صيامهما مثل العيدين، ويستحب فيها الإكثار من ذكر الله تعالى بشتى صنوف الذكر.