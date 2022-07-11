وزير الأوقاف: تماسك الأسرة مطلب دينى.. وكل ما يؤدى إلى الخلاف حرام

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات مساء أمس الأحد، إن كل ما يؤدى إلى الشقاق أو التوتر ينبغى تجنبه والبعد عنه، فالحياة الأسرية قائمة ومبنية على المودة، والرحمة بين أفرادها وجميع لبناتها.

وأضاف أن تحقيق المودة والرحمة فى حياة الأسرة يؤدى إلى بث هذه الروح فى المجتمع كله، وما لم تتحقق هذه الروح داخل الأسرة كان من الصعوبة البالغة تحققها فى المجتمع.

واستشهد وزير الأوقاف بقول النبى صلى الله عليه وسلم "خيركم خيركم لأهله"، موضحا أن تضافر جهود التوعية فى بناء وعى رشيد يحفظ للأسرة كيانها وتماسكها وينشر المودة والرحمة بين أبنائها جميعا، هو مطلب دينى ووطنى وإنسانى.

صكوك الأضاحي

وأعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن مديريات الأوقاف حققت 22 مليون جنيه زيادة فى صكوك الأضاحى بنسبة زيادة تقدر بنحو 20% عن العام الماضى لتصل إلى نحو 130 مليون جنيه بخلاف مبيعات الصكوك بالبنوك وفورى.

وأوضح، أنه من المتوقع تجاوز 160 مليونا لأول مرة فى تاريخ المشروع بخلاف مشروع صكوك الإطعام.

من ناحية أخرى، قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إنه من لم تكن أخلاقه فى سوقه كأخلاقه فى مسجده فثمة خلل فى فهمه أو تطبيقه أو عمق إيمانه فالدين المعاملة وكل جسد نبت من سحت غشا أو تدليسا أو استغلالا أو أى حرام كان فالنار أولى به.

وأعلن الوزير عبر تويتر، عن رحلات ترفيهية بمحافظة الإسكندرية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفى للطفل الأربعاء والخميس القادمين.