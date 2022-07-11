الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة الموافقة 15 يوليو الجارى، تحت عنوان "فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.





وأعلنت وزارة الأوقاف تحديد موضوعات خطب شهر ذى الحجة 1443هـ، حيث كانت خطبة الجمعة الأولى:1 يوليو 2022 بعنوان "أعمال وفضائل العشر الأول من ذى الحجة". أما الجمعة الثانية: 8 يوليو 2022، فكانت بعنوان الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع، بالإضافة إلى خطبة عيد الأضحى المبارك يوم 9 يوليو 2022. أما خطبة الجمعة الثالثة: 15 يوليو 2022، فتأتى بعنوان فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها، وأخيرا خطبة الجمعة الرابعة: 22 يوليو 2022 بعنوان الجار مفهومه وحقوقه، وخطبة الجمعة الخامسة: 29 يوليو 2022م بعنوان شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق".

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