الكنيسة القبطية تنظم خدمات مكثفة فى ناميبيا

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا، فى الكنيسة القبطية بدولة ناميبيا، مجموعة من خادمات وخدام إيبارشية جنوبى الولايات المتحدة، موفدين من قبل الإيبارشية الأنبا يوسف إلى جانب مجموعة من الخدام من كنائسنا بكندا، وذلك بغية تقديم بعض الخدمات الروحية والاجتماعية بناميبيا.





شاركت المجموعة فى خدمة التربية الكنسية وخدمة السجون والتوعية النفسية والصحية، كذلك فى مراكز خدمة المجتمع المدنى لرعاية الأطفال والمشردين والمحتاجين. وفى سياق متصل، صلى الأنبا چوزيف القداس اليوم الأحد، فى كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالعاصمة وندهوك، وشاركه كاهن الكنيسة القس چون وصفى والشمامسة وشعب الكنيسة، وذلك ضمن اللقاء الذى عقد اليوم وأمس لشعب الكنيسة من الوطنيين.

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