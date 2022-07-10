حجاج السياحة يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها، أوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس مكتب شئون الحج السياحى المصرى المتواجد فى المملكة العربية السعودية، أن الحالة العامة لجميع حجاج شركات السياحة مطمئنة وبخير عقب انتهائهم من رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق.
وأضافت أن لجان البعثة الرسمية للوزارة المتواجدة حاليا بالأراضى المقدسة لم ترصد أى حالات تكدس أو حالات مرضية بين صفوف الحجاج فى اليوم الثانى من أيام التشريق بمنى.
وأكدت أنها تتلقى تقارير دورية من هذه اللجان المتواجدة والموزعة على كافة مخيمات إقامة الحجاج لسرعة رصد وحل أى مشكلة تظهر بالمخيمات، حيث تم التعامل مع الشكاوى والملاحظات التى رصدتها اللجان أثناء التواجد بالمخيمات، وكذلك مكاتب الطوافة لمتابعة أحوال الحجاج والتأكد من راحتهم وتذليل أية عقبات قد تواجههم.
كما أوضحت أنه يتم التواصل والتنسيق مع البعثة الطبية ومشرفى الشركات السياحية والسلطات السعودية بشأن الحالة الصحية العامة للحجاج.
ومن المقرر أن تستعد شركات السياحة بداية من الغد لمغادرة الحجاج لمنى والعودة لمكة المكرمة أو للمدينة المنورة لاستكمال باقى برنامج الحج.
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