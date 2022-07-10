عاجل.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى قدم التهنئة للرئيس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومن جانبه هنأ الرئيس يائير لابيد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وعلى صعيد عملية السلام، تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر، وإسرائيل، والرئيس الفلسطينى خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام، حيث أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر بقيادة الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة.

كما أكد الرئيس من جانبه مواصلة مصر لجهودها، لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مؤكدًا أيضا على ضرورة استمرار التهدئة فى الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية فى كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادى.

كما تناول الاتصال بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار فى الصحافة الإسرائيلية، اتصالا بوقائع تاريخية حدثت فى حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين فى القدس، حيث أكد لابيد أن الجانب الإسرائيلى سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية، وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية، بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة.