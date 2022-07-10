الأزهر يمد فترة التقدم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى بالمعاهد

جدة - نرمين السيد - قرر الأزهر الشريف، مد فترة التقديم لمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل، حتى العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وعدم إغلاقه فى موعده المقرر سابقًا اليوم الأحد 10 يوليو.





ويرجع القرار إلى الإقبال الشديد من أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهرى بكافة المحافظات. ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل، بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديد مدى إمكان مد فترة التقديم أو غلق الباب نهائيا. وفتح الأزهر الشريف، فى العاشر من يونيو الماضى، باب التقدم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى 2023/2022.

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