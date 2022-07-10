أطفال مدارس الأحد بشرم الشيخ يهنئون رجال الشرطة بعيد الأضحى (صور)

جدة - نرمين السيد - هنأ أطفال مدارس الأحد، بكنيسة العذراء سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ، رجال الشرطة المحيطين بالكنيسة، بعيد الأضحى المبارك، وذلك تحت رعاية الأب إرميا نشأت، راعى الكنيسة.





وقدم أبناء وبنات خدمة التربية الدينية هدايا تذكارية لرجال الشرطة، تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة فى تأمين الرعية، كما تم التقاط الصور التذكارية معهم، وذلك بمشاركة خدام وخادمات النشاط بالبازيليك. تأتى تلك المبادرة انطلاقا من برنامج النشاط الصيفى الخاص بالأطفال، والذى يدور حول "المسيرة السينودسية، الشركة، المشاركة، والرسالة"، حيث تحاول الكنيسة ترسيخ مفهوم مشاركة المجتمع أفراح المناسبات السعيدة لدى أبنائها وبناتها منذ الصغر، حتى يدركوا أن قلب المسيحى عامر بالرسالة نحو الأخرين، بلا تفرقة.

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