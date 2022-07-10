مفتى الجمهورية من السعودية: جماعة الإخوان مثل الحرباء تتلون حسب مصالحها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 يوليو 2022 09:29 مساءً - هنأ الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا النجاح الذى شهده موسم الحج هذا العام فى جميع المناسك وما تميز به من سهولة ويسر على ضيوف الرحمن غير مسبوقة.

وأوضح علام خلال لقائه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز ال الشيخ اليوم بمقر الوزارة بمشعر منى، أن مصر والمملكة العربية السعودية حريصين على تصدير الخطاب الدينى المعتدل الوسطى، حتى نجفف هذه الصورة السلبية مما يطلقون عليها "إسلاموفوبيا" والتخفيف من هذه الصورة فى الخارج، لافتا إلى أن الوزير عبد اللطيف آل شيخ يبذل جهدًا كبيرًا فى هذا الصدد وكذلك نحن فى مصر نبذل جهد كبير فى هذا الاتجاه.

وأشار علام، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية مثلها كمثل الحرباء تتلون حسب مصالحها السياسية، مشيرا إلى أن من يظن أن الحرب مع هذه الجماعات المتطرفة انتهت فهو مخطئ خاصة وأن كتائبهم الإلكترونية مستمرة فى حملات التشكيك والتضليل لما تقوم به القيادة السياسية فى مصر من انجازات غير مسبوقة.

وأشاد علام بالتقدم التكنولوجى بدءً من التأشيرات إلى دخول المطارات إلى الأماكن التى يتنقل بينها الحجاج، موكدا أن موسم الحج هذا العام هو اختبار حقيقى فى عصر كورونا وأن المملكة قادرة على اجتياز الصعاب دون أدنى خسائر.

وتابع مفتى الجمهورية أن هذا العام بلغ عدد الحجاج مليون حاج، وهذا رقم كبير بعد نهاية كورونا وسط تحدى حقيقى واختبار حقيقى اجتازته المملكة ونجحت فيه نجاحًا باهرًا مما يعطينا الأمل فى أن المملكة قادرة على أن تفعل ما يريده الله سبحانه وتعالي.