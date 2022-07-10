عاجل.. أول رد مصرى حول سرد الصحافة الإسرائيلية وقائع من حرب 67

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية فى بيان رسمى، أنه تم تكليف السفارة المصرية فى تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية، لتقصى حقيقة ما يتم تداوله إعلاميًا حول وقائع تاريخية حدثت فى حرب عام 1967.





وقال البيان: "ردا على سؤال بشأن ما تردد فى الصحافة الإسرائيلية اتصالًا بوقائع تاريخية حدثت فى حرب عام 1967، ذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأنه تم تكليف السفارة المصرية فى تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية، لتقصى حقيقة ما يتم تداوله إعلاميًا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات، وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة، وتواصل السفارة المصرية فى إسرائيل متابعة هذا الموضوع".

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