فى ثانى أيام العيد.. الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تحبط عشرات التعديات

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة الغربية؛ أكد وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى التابع للمحافظة أنه فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك تم اليوم الأحد، شن حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية لقرى محلة أبو على والعامرية والهياتم حيث تم إزالة 8 حالات تعد بمساحة 10 قراريط و15 سهما، تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة.

كما أضاف أن حملات اليوم شهدت إزالة 3 حالات بالوحدة المحلية لمحلة أبو على (بقرية بطينة)، متضمنة إزالة سور من البلوك وردم قواعد وإزالة قوائم حديدية وهدم القواعد الخرسانية و4 حالات تعد بالعامرية متضمنة ردم القواعد ومبانى بالبلوك وحالة تعد بالوحدة المحلية للهياتم متضمنة إزالة سور من البلوك.

يذكر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ومصادرة مواد البناء والتحفظ على المعدات المشاركة فى البناء وقد شارك فى الحملة المهندس سامى حاتم مدير بناء وتنمية القرية وبحضور رؤساء الوحدات المحلية لقرى العامرية ومحلة أبو على والهياتم.

وفى محافظة كفر الشيخ؛ تمكنت الوحدات المحلية لمراكز المحافظة؛ تنفيذ عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم؛ لرفع المخلفات والقمامة وأعمال النظافة وإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بتوجيهات محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين ثانى أيام عيد الأضحى المبارك اليوم.

وأكد المحافظ؛ أن مجالس المدن والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة؛ ثانى أيام عيد الأضحى المبارك؛ لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة؛ تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة؛ ووفقا للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ أن جملة المخلفات التى جرى رفعها؛ 1999 طنا بـ 14 مركزا ومدينة؛ منهم بـ " 384 طنا بكفر الشيخ؛ و49 طنا ببرج البرلس؛ و157 طنا بسيدى سالم؛ و43 طنا بسيدى غازى؛ و119 طنا ببلطيم و113 طنا بالرياض، و158 طنا بالحامول؛ و38 طنا بمصيف بلطيم؛ و128 طنا بقلين؛ و182 طنا ببيلا؛ و255 طنا بدسوق؛ و197 طنا بفوه و164 طنا بمطوبس و26 طنا بمسير " بإجمالى 1999 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ؛ أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة؛ لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين؛ وتنظيم حملات النظافة؛ خلال الـ 3 فترات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى؛ وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية؛ ومتابعة الحالة العامة بالشوارع؛ وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة؛ وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة؛ وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وفى سياق آخر متصل؛ تمكن مجلس مدينة الحامول تنفيذا لتوجيهات المحافظ وإشراف عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول بالتصدى لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعديات على الأراضى الزراعيه، وأراضى أملاك الدولة، وإزالة أى تعدى فى المهد وتشديد الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه جميع الوحدات المحلية برصد أى محاولات تعدى فى المهد والتعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكدا أنه لن يتم السماح بعودة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية.

وقال القصيف إن الوحدات القروية بالحامول تمكنت من التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية ثانى أيام عيد الاضحى المبارك ومنها بقرية الأبعادية فتمكن عمر الألفى رئيس قرية الأبعادية من إزالة حالتى تعدى فى المهد وبناء مخالف الأولى تنفيذ إزالة سور مبنى بالطوب الأبيض البلوك على الأرض الزراعية بنهاية قرية الأبعادية بمنطقة المؤسسة بطول 40 مترا؛ والثانية إزالة فورية فى المهد لمبنى مخالف بدون ترخيص دور ثانى علوى بقرية 61 المنصور وتمت الإزالة على الفور فى المهد.

وأضاف القصيف أن رضا الشربينى، رئيس قرية التفتيش، تمكن من إزالة فورية فى المهد عبارة عن إزالة مبنى بالبلوك الأبيض داخل الكتلة السكنية بقرية التفتيش مساحة 80 متر مربع وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف؛ كما تمكن محمد طه رئيس قرية السحايت بتنفيذ إزالة فورية فى المهد عبارة عن بناء مخالف بدون ترخيص لدور ثالث على بالطوب الأحمر بقرية التفتيش وتمكن تميم أبو زيد رئيس قرية غرب تيرة بتنفيذ إزالة فورية فى المهد عبارة عن إزالة مبنى بالبلوك الأبيض داخل الكتلة السكنية بقرية التفتيش مساحة 80 مترا مربعا، بدون ترخيص.

وفى محافظة الأقصر؛ قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب المحافظة؛ برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 500 متر مربع وكذلك حالتى تعد على أملاك الدولة بمساحة 750 مترا مربعا؛ والتعدى عبارة عن مبانى وأسوار من الطوب الابيض ومونة الأسمنت وذلك فى إطار توجيهات المحافظ المستشار مصطفى ألهم؛ لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور خلال إجازة عيد الأضحى للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء.

شارك فى الحملة كلا من حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز؛ ورئيس قرية الضبعية وحاجر الضبعية والأقالتة والملاحة والتفتيش المالى والإدارى والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية والحملة الميكانيكية.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا حملة مكبرة بالمركز أسفرت عن إزالة فورية لمبنى مخالف حيث تم فك شدة خشبية وعمل إزالة للمبنى وتم التحفظ على خشب المقاول بقرية الحميدات التابعة لمجلس قروى الدير.

وفى مركز ومدينة الزينية، أوضح أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر أنه تم ضبط أحد المواطنين يقيم شدة خشبية للدور الثالث علوى بدون ترخيص بقرية الصعايدة وتم فك الشدة الخشبية بالكامل.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بمركز الزينية بتنفيذ إزالة فى المهد على مساحة 100 متر مربع تقريبا عبارة عن مبنى من الطوب اللبن وإزالة عمود كهرباء خارج الخدمة وذلك تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز؛ وحضور هدى الطواب رئيس قرية الصعايدة ومكى عمر سكرتير القرية ومصطفى محمد إبراهيم رئيس قرية المدامود قبلى وعماد أنور محمد سكرتير القرية وممدوح فتح الله مسؤول التنظيم قرية المدامود قبلى والقسم الفنى وشعبان طايع مدير المتابعة بالتنسيق مع نقطة شرطة الزينية بقيادة النقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة.

وتم تحرير محاضر بكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر؛ ضرورة استمرار حملات المتابعة لكافة حالات البناء المخالف والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة لضمان حق الدولة.

وفى محافظة الإسماعيلية؛ قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية اليوم؛ ثانى أيام عيد الأضحى المبارك؛ بحملة تموينية للمرور على عدد من منافذ بيع الخضر والفاكهة؛ للتأكد من توافرها وبجودة متميزة وبأسعار مخفضة؛ للمواطنين خلال إجازة العيد.

وقالت المحافظة فى - بيان صحفى - أنه تم المرور على المحلات التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والرقابة على الأسعار وعدم احتكار السلع والتلاعب بأسعارها، بالإضافة للمرور على عدد من المخابز البلدية؛ للتأكد من انتظام العمل بها، والإعلان عن مواعيد التشغيل؛ ونظافة أدوات العجن؛ وإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وإعطاء بون الصرف للمواطن والالتزام بالحصص التموينية المقررة.

كذلك المرور على عدد من محطات تموين السيارات بالوقود؛ للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية؛ وعدم احتكارها والتلاعب بأسعارها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح البيان أن شواطئ مركز ومدينة فايد شهدت إقبالا متوسطا من مواطنين مركز ومدينة فايد وبقية مواطنى الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد؛ برفع درجة الاستعداد القصوى على الشواطئ؛ ونشر عددا كبيرا من المنقذين على الشواطئ؛ وذلك للحفاظ على أرواح المصيفين.

كما تابعت إدارة السياحة بمركز ومدينة فايد حالة الشواطئ للتأكد من تواجد المصيفين داخل الخط الآمن للسباحة وتوافر كافة الخدمات الأساسية؛ لإرضاء المصيفين، بالإضافة لقيام الأجهزة التنفيذية للوحدة المحلية بمركز ومدينة فايد بتنفيذ حملات مكثفة على طول الشواطئ؛ وذلك لرفع أى مخلفات ناتجة عن تواجد المواطنين؛ والحفاظ على الشواطئ وتنظيفها طوال فترة تواجد المصيفين؛ للمحافظة على جمال الشواطئ وإظهار المنظر الجمالى لها.

كما شهدت شواطئ مدينة الإسماعيلية توافدا من المصيفين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وقامت الأجهزة المحلية بالتأكد من تواجد فرق الإنقاذ والالتزام بإجراءات الأمان.

وحرص المصيفين على زيارة محافظة الإسماعيلية؛ للتمتع بشواطئها النظيفة والآمنة خاصة مع تميزها بهدؤها وأسعارها المتميزة والذى يجعلها مقصدا للعديد من راغبى الراحة والاسترخاء وممارسة الأنشطة الشاطئية المختلفة.

ومن جانبه أكد طارق الصافى، مدير عام مواقف السيارات بالإسماعيلية، على انتظام العمل بجميع الخطوط الداخلية؛ وبين المحافظات؛ مع الالتزام التام بتعريفة الركوب المقررة والمكتوبة بوضوح أمام كل موقف على حدة لضمان التزام الجميع.

وأضاف أنه فى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من إيقاف السيارة عن العمل وفرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين طبقا لتعليمات محافظ الإسماعيلية.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسماعيلية قد استلمت 52 رأس ماشية من 29 جمعية أهلية من الجمعيات الخيرية؛ من أجل ذبحهم خلال عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر توزيعهم على 7400 أسرة؛ من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة ومراكزها والإدارات الاجتماعية الثمانية التابعة لها؛ وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

من جانبها أشارت مها الحفناوى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة؛ أنه تم حتى الآن ذبح 47 أضحية بالمجازر الحكومية؛ وجارى تسليمهم لمديرى الإدارات ورؤساء الوحدات الاجتماعية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية؛ تمهيدا لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية؛ وعدد من دور رعاية المسنين والأيتام على أن يتم غدا استكمال ذبح باقى رؤوس الماشية.

وأضافت "الحفناوى" أن رؤوس الماشية تم الكشف عليها من قبل مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية؛ وذلك لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحى المقرر توزيعها.