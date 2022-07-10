الأنبا توماس يهنئ محافظ الفيوم بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، التهنئة بعيد الأضحى المبارك، للدكتور أحمد الأنصارى، مقدما التهنئة فى شخصه لكل المسئولين فى المحافظة، والقيادات التنفيذية والسياسية.





وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية، داعيا الله أن يعيده على مصر، وشعبها، بدوام الخير، والرخاء، والأمن، والأمان. رافق الأنباء توماس فى الزيارة الأب بطرس أنور، والأب أرسانيوس مريد، إلى جانب وفد كنسى.

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