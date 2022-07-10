وأوضح علام خلال لقائه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بمشعر منى، أن مصر والمملكة العربية السعودية حريصين على تصدير الخطاب الدينى المعتدل الوسطى، حتى نجفف هذه الصورة السلبية مما يطلقون عليها "إسلاموفوبيا"، والتخفيف من هذه الصورة فى الخارج.
ولفت علام إلى أن الوزير عبد اللطيف آل شيخ، يبذل جهدا كبيرا فى هذا الصدد، وكذلك نحن فى مصر نبذل جهد كبير فى هذا الاتجاه.
وأشار علام، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية مثلها كمثل الحرباء تتلون حسب مصالحها السياسية، مشيرا إلى أن من يظن أن الحرب مع هذه الجماعات المتطرفة انتهت فهو مخطئ، خاصة وأن كتائبهم الإلكترونية مستمرة فى حملات التشكيك والتضليل لما تقوم به القيادة السياسية فى مصر من إنجازات غير مسبوقة.
وأشاد علام بالتقدم التكنولوجى بدء من التأشيرات إلى دخول المطارات إلى الأماكن التى يتنقل بينها الحجاج، مؤكدا أن موسم الحج هذا العام هو اختبار حقيقى فى عصر كورونا، وأن المملكة قادرة على اجتياز الصعاب دون أدنى خسائر.
وتابع مفتى الجمهورية أن هذا العام بلغ عدد الحجاج مليون حاج، وهذا رقم كبير بعد نهاية كورونا وسط تحدى حقيقى واختبار حقيقى اجتازته المملكة، ونجحت فيه نجاحا باهرا، مما يعطينا الأمل فى أن المملكة قادرة على أن تفعل ما يريده الله سبحانه وتعالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفتى الجمهورية: موسم الحج هذا العام تميز بالسهولة واليسر على ضيوف الرحمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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