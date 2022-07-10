رئيس جامعة طنطا: تقييم المجلات العلمية للجامعة يسجل 300%؜ مقارنة بـ2020

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية، خلال تقريره السنوى الصادر فى شهر يوليو الجارى، حصول 12 مجلة علمية لجامعة طنطا، على التقييم الأعلى من المجلس الأعلى للجامعات، للمجلات العلمية المصرية لعام 2022.





وأكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى - اليوم الأحد - أن نجاح المجلات العلمية بجامعة طنطا فى الحصول على التقييم الأعلى من المجلس الأعلى للجامعات يعد قفزة غير مسبوقة فى تقييم المجلات العلمية بالجامعة حيث تضاعفت إجمالى نقاط تقييم المجلات العلمية التابعة للجامعة بنسبة 300% مقارنة بعام 2020 بإجمالى 90 نقطة العام الحالى، مقابل 30 نقطة عام 2020، كما تطور التقييم إلى أن حصدت 12 مجلة من المجلات العلمية التابعة لكليات الجامعة أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ذلك جاء تتويجا لجهود العاملين بعد تطبيق سياسات النشر الدولى التى تم تطويرها؛ مهنئا قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكليات على هذا الإنجاز العظيم؛ الذى يأتى نتاج دعم جهود تطوير البحث العلمى ودعم منظومة التعليم ومواكبة التقدم العالمى بكافة كليات الجامعة؛ وتحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة لتعزيز قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.

بدوره، أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة، أن 12 مجلة علمية تابعة لكليات جامعة طنطا حصدت أعلى تقييم طبقا للمجلس الأعلى للجامعات شملت مجلة Tanta Scientific Nursing Journal الصادرة عن كلية التمريض ومجلة Tanta Dental Journal الصادرة عن كلية طب الأسنان ومجلة التجارة والتمويل الصادرة عن كلية التجارة والمجلة العلمية بكلية الآداب ومجلة روح القوانين الصادرة عن كلية الحقوق والمجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية والمجلة العلمية لعلوم التربية النوعية ومجلة Journal of engineering Research الصادرة عن كلية الهندسة ومجلة Tanta Medical Journal الصادرة عن كلية الطب ومجلة البحوث المحاسبية الصادرة عن كلية التجارة ومجلة كلية التربية ومجلة Delta Journal of science الصادرة عن كلية العلوم؛ فيما حصلت المجلة العلمية الصادرة عن كلية الصيدلة Journal of Advanced medical and pharmaceutical Research على تقييم 6.5 من 7 طبقا لأحدث تقييم.